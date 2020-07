SEOUL - Wonder Girls memang sudah bukan lagi bagian dari JYP Entertainment. Meski begitu, para membernya masih memiliki hubungan baik dengan bos JYP, Park Jin Young.

Hubungan baik itu berada pada titik di mana para member harus memperkenalkan calon suami mereka pada Park Jin Young. Hal tersebut diungkap oleh Sunmi.

Menurut Sunmi, Park Jin Young perlu memberikan restu dan izinnya pada para member untuk bisa menikah dengan kekasih hati mereka. Hal tersebut dialami oleh Sunye dan Hyerim.

"(Park Jin Young) bilang dia menerima calon suami Sunye dan Hyerim. Kami juga harus memperkenalkan calon suami kami padanya kapan pun kami berencana untuk menikah," ungkap Sunmi seperti dikutip dari Soompi, Rabu (1/7/2020).

"Kami perlu mendapat izinnya. Aku bilang padanya aku akan menemuinya jika waktunya sudah tiba. Aku penasaran kapan hal itu akan terjadi," lanjut Sunmi.

Wonder Girls dibentuk oleh JYP pada 2007. Di masa keemasannya, Wonder Girls temasuk salah satu grup K-Pop yang paling bersinar. Sempat lama vakum dan ditinggal personel, Wonder Girls akhirnya bubar pada 2017.

