JAKARTA - Aktris Nikita Willy resmi dilamar sang kekasih Indra Priawan Djokosoetono. Momen bahagia itu dibagikan sang aktris kepada 7,8 juta pengikutnya di Instagram, pada 30 Juni silam.

Pengumuman bintang film From London to Bali tersebut memang terbilang mengejutkan. Pasalnya, saat menjadi bintang tamu talk show Okay Boss pada 10 Juni silam, Nikita mengklaim diri sedang tidak menjalin asmara dengan siapapun.

Hal tersebut, menurut Nikita Willy, dilakukannya untuk menjalankan pesan sang ayah yang berpulang pada 6 Mei silam. Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, sang ayah sempat meminta aktris 26 tahun itu untuk tidak berpacaran.

“Jadi, kalau nanti misalkan bertemu jodohnya ya sudah langsung menikah saja,” ungkap Nikita kala itu. Dari kabar baik tersebut, tak ada salahnya mengintip kembali perjalanan cinta Nikita Willy dan Indra Priawan Djokosoetono berikut ini.

MULAI PACARAN Hubungan asmara Nikita dan Indra sudah berjalan cukup lama. Keduanya resmi menjadi sepasang kekasih, sejak Desember 2016. Indra Priawan Djokosoetono memang bukan orang sembarangan. Dia adalah cucu dari pendiri bisnis taksi raksasa di Indonesia. ISU TUNANGAN Sekitar November 2017, Nikita Willy diisukan bertunangan dengan Indra. Kabar tersebut muncul setelah salah satu sahabat sang aktris mengunggah Insta Story yang memperlihatkan aktris MBA itu mengenakan cincin di jari manisnya. Sayang, tak ada klarifikasi dari Nikita Willy kala itu. KERAP TRAVELING BARENG Sekitar 2 tahun bersama, asmara Nikita Willy dan Indra Priawan terlihat semakin serius. Mereka bahkan kerap menghabiskan waktu untuk berlibur bersama ke luar negeri. Salah satunya ke Tanzania, Afrika Timur, pada Oktober 2018. Dalam momen liburan tersebut, Nikita juga sempat menuliskan caption romantis untuk sang kekasih. “Jika pacarmu bukan manusia paling menyebalkan yang pernah kamu temui dalam hidupmu maka apakah dia benar-benar pacarmu ???” ujarnya kala itu. PENGAKUAN PUTUS Pada 10 Juni 2020, dalam sebuah program TV, Nikita Willy mengaku sudah putus dengan Indra Priawan. Kala itu, dia menegaskan sedang tidak menjalin hubungan asmara dengan siapapun. Keputusan itu diambilnya setelah sang ayah, Henry Willy Syam memintanya untuk tidak berpacaran. Atas permintaan sang ayah pula dia mengubah penampilannya lebih tertutup. KEMBALI BERSAMA Setelah mengaku putus, Nikita Willy malah tepergok olahraga bersama Indra. Hal itu diketahui lewat unggahan Insta Story akun @davuuuu yang mengabadikan momen kebersamaan mereka. Nikita yang tampil mengenakan sports bra dan legging hitam tampak sibuk mengayunkan barbel dengan posisi telentang. Sementara Indra yang mengenakan pakaian olahraga senada sedang duduk manis memainkan ponselnya. AKHIRNYA DILAMAR Setelah 3 tahun lebih menjalani hubungan dengan Indra Priawan dan sempat mengaku putus, Nikita pun membagikan kabar bahagia. Dia mengaku, telah dilamar sang kekasih. Pada 30 Juni 2020, Nikita Willy kemudian memamerkan cincin di jari manisnya lewat Instagram. “Tiga tahun lalu kau mengajakku berkeliling dunia bersamamu. Tiga hari lalu, kau memintaku untuk menjadi duniamu. Untuk kedua kalinya, aku mengatakan YA."* Baca juga: Sepakat Bercerai, Laudya Cynthia Bella: Kami Pisah Baik-Baik

