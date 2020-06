SEOUL - Serial kriminal-thriller populer Forest of Secrets akan kembali menyapa penggemarnya. Sebagai pembuka, tvN merilis video teaser drama tersebut, pada 28 Juni 2020.

Video teaser itu dimulai dengan sebuah mobil yang menembus kabut di tengah gelap malam. Dengan latar musik menakutkan, muncul kalimat bertuliskan ‘Mereka yang menginginkan keheningan’.

Pada bagian lain video itu, terdapat kalimat berbunyi ‘Setiap orang berkomplot’ dan ditutup dengan adegan mobil tersebut perlahan melewati marka jalan yang terselubung kabut.

Musim pertama Forest of Secrets pertama kali tayang pada 2017. Kisahnya tentang jaksa Hwang Si Mok (Cho Seung Woo) yang terkenal dingin dan seorang polisi berhati hangat bernama Han Yeo Jin (Bae Doona).

Mereka berkolaborasi untuk menangkap pembunuh berantai sekaligus membongkar praktik korupsi di kejaksaan. Respons positif penonton membuat tvN mengumumkan rencana penggarapan sekuel drama itu pada September 2019.

Pada Forest of Secrets 2, Cho Seung Woo dan Bae Doona akan kembali berperan sebagai Choi Moo Sung dan Jeon Hye Jin. Rencananya, drama itu akan memulai debutnya pada Agustus 2020, menggantikan It’s Okay to Be Not Okay.*

