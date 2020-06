SEOUL - Sepanjang 2020, tiga aktor papan atas Korea Selatan menandai comeback mereka di layar kaca pasca-menjalani wajib militer. Sayang, performa drama yang mereka bintangi tak sebaik yang diharapkan, setidaknya di market dalam negeri.

Lee Min Ho misalnya, membintangi drama fantasi romantis The King: Eternal Monarch yang merampungkan masa tayangnya pada 12 Juni 2020. Drama tersebut merupakan karya perdananya di layar kaca setelah menyelesaikan tugas wamil pada April 2019.

Dalam drama karya Kim Eun Sook itu, aktor yang meraih popularitas lewat aktingnya dalam Boys Over Flowers tersebut berperan sebagai Lee Gon, raja Kerajaan Korea yang mampu menembus dunia paralel di Republik Korea.

Namun berbicara rating penonton untuk pasar Korea Selatan, nama besar Lee Min Ho, Kim Go Eun, dan penulis skenario Kim Eun Sook ternyata tak mampu berbicara banyak. Drama itu memulai debutnya dengan rating 10,1 dan 11,4 persen.

Baca juga: Pamer Foto Bareng Lee Min Ho, Annisa Pohan Buat Ashanty Iri

Dalam perjalanannya, performa The King: Eternal Monarch mengalami perlambatan. Bahkan episode 11 drama itu menyentuh rating terendah pada 22 Mei 2020 sebesar 5,2 persen. Namun, drama itu berhasil menyelesaikan masa tayangnya dengan rating 8,1 persen.

Ketika The King: Eternal Monarch menyelesaikan masa tayangnya, Ji Chang Wook masuk lewat drama Backstreet Rookie. Seperti pendahulunya, drama yang diadaptasi dari webtoon populer itu juga kurang mendapatkan hasil yang memuaskan.

Rating episode perdana drama itu hanya berada di angka 6,3 persen, lebih rendah dari episode pamungkas The King: Eternal Monarch. Namun episode 4 yang tayang pada 27 Juni silam mengalami peningkatan cukup signifikan, mencapai 8,3 persen.

Namun Backstreet Rookie sebenarnya bukan proyek comeback Ji Chang Wook pascawamil. Dia justru menandai comeback dengan membintangi Melting Me Softly yang ditayangkan tvN sepanjang 28 September hingga 17 November 2019.

Hasilnya? Rating Melting Me Softly tak dapat dikatakan memuaskan. Saat memulai debutnya pada 28 September 2019, rating drama itu bahkan tak pernah melebihi 3,2 persen.

Seperti Lee Min Ho dan Ji Chang Wook, nasib Kim Soo Hyun juga tak jauh berbeda. Aktor yang menyelesaikan masa wamil pada 1 Juli 2019 itu kembali ke layar kaca dengan membintangi It’s Okay to Not Be Okay.

Drama yang memulai debutnya pada 20 Juni 2020 itu meraih rating 6,09 persen dan terus turun di dua episode terakhir. Episode 4 yang tayang pada 28 Juni silam bahkan hanya mampu mendulang rating sebesar 4,9 persen.

Hasil itu terbilang bertolak belakang dengan penampilan cameo Kim Soo Hyun dalam dua drama populer tvN lainnya: Hotel del Luna dan Crash Landing on You, yang mampu mengundang decak kagum penonton.*

Baca juga: Tak Dapat Harta, Yan Vellia: Warisan Terbaik Didi Kempot adalah Anak