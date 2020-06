JAKARTA - Mantan presenter Annisa Pohan berhasil membuat Ashanty iri berkat foto lawasnya bersama aktor populer Korea, Lee Min Ho. Ada dua foto yang diunggahnya bersama aktor The King: Eternal Monarch tersebut.

Foto pertama dalam unggahannya itu menunjukkan, pose akrabnya dengan Lee Min Ho. Sementara foto kedua merupakan potret grup bersama sang adik ipar, Siti Ruby Aliya Rajasa.

“Me with my brother ages ago, when we were young. (Aku dan saudaraku beberapa tahun lalu saat kami masih muda). Anyway, happy belated birthday, Minho!!! (Selamat ulang tahun Minho),” ujar ibu satu anak itu pada 27 Juni silam.

Annisa mengaku lupa kapan foto itu diambil. “Jangan tanya ini kapan. Saking lamanya, saya juga lupa tahunnya. Ini zaman rambut lebih gemuk dari badan. Seiring bertambahnya usia, rambut menipis dan badan menebal. Iya kan?” katanya.

Pada akhir unggahannya, Annisa mengungkapkan, Aliya sang adik ipar belum menikah dengan Ibas Yudhoyono. Kebersamaan mereka dalam foto itu karena, Annisa lebih dahulu berteman dengan Aliya sebelum akhirnya menjadi ipar.

Foto itu, kemudian memancing komentar Ashanty yang diketahui sangat mengidolakan aktor 33 tahun tersebut. “Tega,” ujar ibu empat anak itu singkat di kolom komentar. Terkait komentar Ashanty itu, Annisa balik menggodanya dengan menuliskan komentar, “@ashanty_ash, aku takut pembalasannya lebih kejam nih. Yang sudah rencana mau ke Korea.” Pada 2 Juni silam, lewat unggahannya di Instagram, Ashanty mengungkapkan kekagumannya pada Lee Min Ho. Dalam penjelasannya kala itu, istri Anang Hermansyah itu mengaku rasanya mengidolakan seorang artis. “(Sempat merasa) kesal gara-gara idola aku dikatain biasa saja. Pantes kalau sudah ngefans, kenal enggak kenal, tahu enggak tahu, pokoknya harus membela!!” kata Ashanty kala itu.* Baca juga: Genap 20 Tahun, Azriel Hermansyah Bicara Arti Keluarga

