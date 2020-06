SEOUL - Aktris Park Hye Soo tampaknya akan kembali ke layar kaca lewat drama Red Cuff of the Sleeve. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Huayi Brothers, agensi sang aktris, pada 29 Juni 2020.

“Dia mendapatkan tawaran untuk membintangi drama itu dan saat ini mempertimbangkannya dengan sangat positif,” ujar Huayi Brothers dalam keterangannya kepada Ilgan Sports seperti dikutip dari Soompi, Senin (29/6/2020).

Serial Red Cuff of the Sleeve berkisah tentang perjalanan hidup Seong Deok Im, seorang dayang istana yang kemudian menjadi ratu di era Joseon. Peran tersebut, menurut Soompi, diserahkan kepada aktris Park Hye Soo yang memulai debut aktingnya sejak 2014.

Perjalanan Seong Deok Im untuk menduduki kursi ratu Dinasti Joseon memang tidak mudah. Dia memiliki masa kecil yang berat karena permasalahan pelik keluarganya. Masa remaja dihabiskannya dengan bekerja sebagai dayang istana, hingga dia melahirkan putra mahkota Moon Hyo Ja.

Apabila Park Hye Soo menerima tawaran untuk membintangi Red Cuff of the Sleeve maka ini akan menjadi proyek comebacknya dalam 3 tahun terakhir. Drama Saimdang, Memoirs of Colors dan Introverted Boss merupakan yang tayang pada 2017 menjadi karya terakhirnya di layar kaca.

Skenario drama Red Cuff of the Sleeve akan ditulis oleh Jung Hae Ri, sosok di balik skrip serial The Emperor: Owner of the Mask. Dia akan berkolaborasi dengan sutradara Jung Ji In, yang pernah mengarahkan drama Radiant Office.

Meski belum jelas stasiun TV mana yang akan menayangkan Red Cuff of the Sleeve, drama itu dijadwalkan memulai debutnya pada awal tahun 2021.*

