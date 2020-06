JAKARTA - Azriel Hermansyah baru saja merayakan ulang tahun ke-20 pada 27 Juni 2020. Putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini pun membagikan momen acara spesialnya itu di Instagram.

Azriel mengunggah potret dirinya bersama kerabat serta keluarga. Salah satunya memperlihatkan Azriel tengah dicium oleh ibu sambungnya, Ashanty.

Unggahan tersebut langsung dibanjiri ucapan selamat dan doa dari netizen serta orang-orang dekat Azriel. Termasuk di antaranya adalah sang tante, Yuni Shara dan putranya, Cello.

"Happy birthday. Wish for the best ya," doa Cello.

"HBD Jiel," komentar Yuni Shara.

Sementara itu, sang ibu kandung, Krisdayanti justru tak terlihat menyematkan ucapan selamat di unggahan Azriel. Aktivitas Instagram pelantun Aku Mencintaimu itu juga tak menunjukkan apapun perihal momen ulang tahun sang putra.

Hal ini pun menuai sorotan dari netizen. Mereka mempertanyakan keberadaan Krisdayanti yang belum terlihat mengucapakn selamat kepada Azriel.

"KD ngucapin enggak ya?" tanya seorang warganet.

"Kok ya heran ya miminya enggak kasih selamat. Kok bisa ya orangtua begitu? Anak kandung loh ini. Enggak habis pikir saya," komentar warganet lainnya.

Seperti diketahui, hubungan Azriel Hermansyah dan Krisdayanti tengah memanas. Puncak permasalahan ibu dan anak ini terjadi ketika Azriel menegur krisdayanti lewat unggahan Instagram setelah sebelumnya ada aksi saling sindir di media sosial.

