LOS ANGELES - Sutradara film Shrek 2, Kelly Asbury meninggal dunia pada 26 Juni 2020 di Encino, California. Ia menghembuskan napas terakhirnya diusia 60 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker.

Dikutip dari laman TMZ, Senin (29/6/2020) tidak hanya Shrek 2, Asbury juga berhasil mengarahkan beberapa film animasi lain. Asbury mengarahkan dan menulis skenario untuk film Gnomeo & Juliet pada 2011. Baru-baru ini, ia menyutradarai film UglyDolls, yang keluar tahun lalu.

Asbury memulai karirnya di film animasi sejak bekerja di Walt Disney Feature Animation dari 1983 hingga 1995. Ia juga menyumbang storyboard untuk film-film ikonik seperti The Little Mermaid, The Rescuers Down Under, dan The Black Cauldron.

Kemudian, dia pindah ke DreamWorks pada 1995, dan membuat debut sutradara pada 2002 di film nominasi Oscar, Spirit. Asbury akhirnya kembali ke Disney untuk bekerja pada film Wreck-It Ralph dan Frozen.

Tidak hanya berkarya di film, pria kelahiran Texas tersebut juga seorang penulis buku anak-anak. Dia juga menulis buku biografi profiling ventriloquists seperti Jeff Dunham, Edgar Bergen, Shari Lewis, Jimmy Nelson dan Paul Winchell .

