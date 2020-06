SOLO - Banyak isu tak sedap mengikuti Yan Vellia setelah kepergian sang suami, Didi Kempot untuk selamanya. Salah satu yang kerap terdengar adalah dia dituding hanya mengincar harta penyanyi campursari tersebut.

Terkait rumor tersebut, Yan Vellia pun memberikan klarifikasinya. Dia menegaskan, tak pernah menginginkan warisan sang suami. Apalagi, mendiang memang tidak meninggalkan warisan berupa materi untuknya dan kedua anak mereka.

“Warisan terbaik mendiang adalah kedua anak kami. Saya dan anak-anak memang tidak ditinggalkan warisan uang,” ujar Yan Vellia saat ditemui Okezone di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (28/6/2020).

Mendiang Didi Kempot menikahi Yan Vellia secara siri, pada 2003. Kala itu, pasangan ini sepakat untuk menunda kehamilan hingga Yan lulus dari perguruan tinggi. Sekitar 2 tahun kemudian, mereka pun meresmikan pernikahan itu secara negara.

Seperti diketahui, Didi Kempot mengembuskan napas terakhirnya di RS Kasih Ibu, Solo, Jawa Tengah, pada 5 Mei 2020. Dia dimakamkan di TPU Desa Majasem yang terletak di Ngawi, Jawa Timur, di hari yang sama.*

