SEOUL - Kolaborasi IU dengan Suga BTS kembali menunjukkan superioritas mereka di Gaon Chart. Beberapa minggu setelah rilis, lagu duet IU dan Suga yang berjudul Eight kembali ke puncak tangga lagu digital Gaon.

Mengutip laman Gaon, Sabtu (20/6/2020), Eight menjadi pemuncak Gaon Chart edisi 7-13 Juni. Eight merajai Gaon Chart dengan 37,304,068 poin.

IU dan Suga mengakhiri dominasi soundtrack Hospital Playlist yang dibawakan Jeon Mi Do, I Knew I Love. Sebelumnya, I Knew I Love memuncaki Gaon Chart selama dua pekan berturut-turut.

Baca Juga:

- Empat Ost. Hospital Playlist di Top 10 Gaon Chart Edisi Awal Juni 2020

- Makin Dekat, Didi Riyadi Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Ayu Ting Ting ke Rumah

Meskipun tak lagi menjadi pemuncak Gaon Chart, tapi soundrakc-soundtrack Hospital Playlist masih mendominasi. Selain I Knew I Love, masih ada 3 soundtrack lain Hospital Playlist di top 10 Gaon Chart pekan ini.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 7-13 Juni 2020:

1. IU ft. Suga - "Eight" - 37,304,068 Points

2. Jo Jung Suk - "Aloha" - 33,057,474 Points

3. Jeon Mi Do - "I Knew I Love" - 32,366,469 Points

4. Sik-K, pH-1, Jay Park, HAON - "GANG Official Remix" - 29,048,013 Points

5. TWICE - "MORE & MORE" - 28,670,483 Points

6. Oh My Girl - "Nonstop" - 24,546,368 Points

7. Bolbbalgan4 ft. Baekhyun - "_ Leo" - 20,664,651 Points

8. Joy - "Introduce Me A Good Person" - 19,612,125 Points

9. Mido and Falasol - "Me To You, You To Me" - 19,240,826 Points

10. Oh My Girl - "Dolphin" - 17,459,442 Points

(LID)