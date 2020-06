SEOUL - KeyEast Entertainment akhirnya buka suara seputar isu hengkangnya empat aktor utama mereka bersamaan. Keempat aktor itu adalah Son Dam Bi, Jung Ryeo Won, So Yi Hyun, dan In Gyo Jin.

Dalam keterangan resminya, KeyEast Entertainment membantah kalau keempat aktor tersebut telah resmi meninggalkan agensi itu. Son Dam Bi cs, menurut agensi tersebut, masih dalam tahap negosiasi pembaharuan kontrak mereka.

“Saat ini, kami sedang dalam tahap diskusi terkait perpanjangan kontrak dengan mereka,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, pada Jumat (26/6/2020).

Aktris Bubble Gum, Jung Ryeo Won bergabung dengan KeyEast pada 2012, diikuti sang sahabat Son Dam Bi pada 2015. Sementara So Yi Hyun meneken kontrak dengan agensi itu pada 2010, diikuti In Gyo Jin di 2015.

Baca juga: Kwon Nara Digaet Jadi Gisaeng dalam New Secret Royal Inspector

Mengutip Maeil Kyungjae pada 25 Juni 2020, Son Dam Bi dan Jung Ryeo Won dikabarkan akan pindah ke agensi pimpinan mantan wakil presiden KeyEast Entertainment, Hong Min Ki setelah masa kontrak mereka habis.

Pada hari yang sama, Edaily juga melaporkan bahwa pasangan So Yi Hyun dan In Gyo Jin juga akan meninggalkan KeyEast. Mereka juga akan berlabuh ke agensi bentukan Hong Min Ki setelah kontrak mereka selesai.

Popularitas So Yi Hyun dan In Gyo Jin melambung setelah mereka membintangi musim kedua variety show SBS, Same Bed, Different Dreams: You Are My Destiny.*

Baca juga: Konten Tak Laik, Drama Backstreet Rookie Tuai 6.000 Komplain