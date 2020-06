JAKARTA - Meninggalnya Sushant Singh Rajput, membuat Bollywood berduka. Sebagai salah satu penghargaannya, film terakhir yang diperankan oleh sang bintang akan diputar secara online.

Sushant Singh Rajput terkahir bermain di Film Dil Bechara. Film ini merupakan remake dari "The Fault in Our Stars."

"Kami hanya memainkan peran kecil dalam mempertahankan warisan yang ditinggalkan aktor yang baik itu. Untuk merayakan hidupnya dan pekerjaannya yang luar biasa, 'Dil Bechara' akan rilis digital Juli ini di Disney Plus Hotstar dan tersedia untuk semua pelanggan dan non-pelanggan di seluruh India," ujar pimpinan dan presiden The Walt Disney Company Asia Pacific, Uday Shankar dilansir Variety, Jumat (20/6/2020).

Mukesh Chhabra selaku sutradara "Dil Bechar" melanjutkan, "Sushant bukan hanya pahlawan dari film debut saya, tetapi dia adalah teman baik yang berdiri di dekat saya dalam suka duka. Tidak pernah sekalipun saya membayangkan bahwa saya akan dibiarkan sendiri untuk merilis film ini. Kasih-Nya akan membimbing kita saat kita melepaskannya."

Aktor Sushant Singh Rajput memutuskan mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di apartemennya di Mumbai, India, pada 14 Juni 2020. Berdasarkan hasil autopsi, penyebab kematian sang aktor karena Asfiksia alias berkurangnya pasokan oksigen ke tubuh.

