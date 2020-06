JAKARTA - Anya Geraldine membuat heboh jagad maya, ia mengunggah foto kekasihnya Ovi dengan foto di jari manisnya. Unggahan tersebut membuat netizen bertanya-tanya.

"Love ur man, give em diamonds. Happy birthday teman hidup," tulis Anya Geraldine di Instagram.

Tak sekedar netizen, salah satu sahabat Anya Geraldine yaitu Valerie Thomas juga turut penasaran apakah Anya sudah dilamar.

"Did you guys get engaged?" komen Valerie Thomas.

Anya lantas memberikan respon pertanyaan Valerie.

"HAHAHA u're so netijen," ujar Anya.

"Hahahahahah," balas Valerie ditambah emoji mencium.

Postingan Anya Geraldine memang mengundang tanda tanya. Betapa tidak, foto cincin di jari manis memang menjadi simbol ikatan pasangan.

"Anya mau kawinkah?" sahut akun @geraalmercya.

