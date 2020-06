LOS ANGELES - Sehari setelah kematiannya, Badan Pemeriksa Medis-Koroner Los Angeles akhirnya merilis penyebab kematian produser Hollywood, Steve Bing. Mengutip PEOPLE, produser 55 tahun meninggal dunia akibat trauma hantaman benda tumpul yang didapatkannya akibat upaya bunuh diri.

Juru bicara Departemen Koroner Los Angeles County mengatakan, Bing meninggal dunia setelah meloncat dari lantai 27 apartemen mewahnya di Century City, California, pada 23 Juni 2020, pukul 13.10 PDT. Seorang sumber mengungkapkan, dia depresi setelah menjalani karantina akibat pandemi COVID-19.

Kematian Bing tersebut mendatangkan duka mendalam bagi mantan kekasihnya, Elizabeth Hurley. Lewat Instagram, aktris The Royals itu mengunggah beberapa foto kebersamaan mereka di masa lalu.

“Aku tak bisa percaya bahwa mantan kekasihku, Steve tak lagi bersama kita. Ini adalah akhir buruk untuknya. Waktu kami bersama sangat menyenangkan, meski ada juga momen yang berat untuk dijalani,” ujar aktris 55 tahun tersebut.

Hurley mengaku, kembali dekat dengan Bing yang merupakan ayah dari putranya dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan sebelum kematiannya, Hurley dan mendiang sempat membahas mengenai ulang tahun putra mereka yang ke-18.

“Kabar ini sangat menyedihkan dan aku berterima kasih atas ucapan manis yang kalian berikan,” katanya.

Tribute serupa juga diunggah Damian untuk sang ayah lewat akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, dia mengaku, bingung atas kejadian nahas tersebut dan berterima kasih atas dukungan keluarga dan teman.

Steven Bing merupakan produser sederet film Hollywood, seperti The Polar Express, Beowulf, Every Breath, dan Get Carter. Dia juga penulis skenario dari film Kangaroo Jack yang rilis pada 2003.*

