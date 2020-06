SEOUL - Keputusan Won Bin menolak tawaran untuk membintangi drama The Immortal mengundang cibiran publik Korea Selatan. Dia dinilai, terlalu pemilih mengingat karya terakhirnya di layar kaca sudah hampir 10 tahun lalu.

Drama The Immortal berbujet KRW40 miliar (Rp472,2 miliar) itu bercerita tentang pria yang hidup selama 600 tahun. Menurut seorang sumber, alasan Won Bin menolak tawaran itu karena dia masih belum siap untuk kembali bermain drama.

Ini memang bukan pertama kali Won Bin menolak tawaran untuk membintangi sebuah proyek akting. Pada 2016, dia juga mundur dari negosiasi film Still Life. Alasannya, karena terdapat perbedaan dalam proses produksi.

Film The Man from Nowhere yang dirilis sekitar 10 tahun silam, merupakan karya terakhir Won Bin di layar lebar. Sementara di layar kaca, dia terakhir membintangi drama Friends yang tayang sekitar tahun 2002.

Terkait keengganan Won Bin kembali berakting, sang istri diketahui sempat buka suara pada 2018. Lee Na Young menjelaskan bahwa suaminya itu memiliki misi khusus dalam proyek akting barunya nanti.

Aktor Endless Love itu ingin terlibat dalam proyek berkonsep humanisme. "Namun, proyek seperti itu kan tidak banyak. Karena memang belum mendapatkan genre yang diinginkannya, dia memperpanjang masa vakumnya," kata Lee Na Young. Meski begitu, Won Bin tetap wara-wiri di layar kaca lewat berbagai iklan yang dibintanginya. Program Shin Tong Bang Tong yang ditayangkan TV Chosun sempat membedah penghasilan sang aktor dari iklan. Sejak 2010-2018, Won Bin diketahui membintangi 40 iklan. Kontrak eksklusifnya berada di rentang KRW600 juta (Rp6 miliar) hingga KRW700.000 (Rp7 miliar). Dengan begitu, dia mengantongi sekitar KRW24 miliar (Rp283,4 miliar). Angka tersebut, menurut program itu, membuat Won Bin bisa membeli properti di kawasan Chungdam belum lama ini.*

