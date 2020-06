SEOUL - Gelar The Most Handsome Man in The World 2020 bukan satu-satunya predikat individu yang dikantongi V BTS. Pemilik nama Kim Taehyung tersebut baru saja menambah titel baru dalam daftar predikatanya.

Baru-baru ini situs DC Inside melakukan sebuah survei dengan pertanyaan, "Selebriti mana yang menurut Anda punya banyak teman sejak mereka masih kecil?". Survei ini berlaku dari tanggal 14 Juni hingga 20 Juni 2020. Sebanyak 16.374 netizen ikut berpartisipasi dan memilih.

Mengutip Allkpop, Selasa (22/6/2020), V ada di posisi pertama pilihan netizen dengan 7.236 (44,4 persen) suara. V memang terkenal memiliki banyak teman-teman baik di kalangan artis maupun non-artis, termasuk aktor Park Seo Joon dan Choi Woo Shik.

Inilah sebabnya mengapa V BTS dinamai "Perwakilan Visual Kpop" oleh Media Korea. Tidak hanya visualnya yang memukau, tetapi sikapnya yang bersahabat adalah faktor yang membuat idol kelahiran 30 Desember 1995 ini dipilih sebagai artis yang terkenal bahkan sejak anak-anak.

Berada di urutan ke-2 adalah Kim Nam Gil dengan 5.675 (34,7 persen) suara. Heechul Super Junior melengkapi posisi 3 besar dengan 841 (5,1%) suara.

Bagaimana? Apakah Anda setuju dengan hasil survei ini?

