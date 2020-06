SEOUL - Aktor Descendants of the Sun, Song Joong Ki mengklaim, tak punya rahasia khusus di balik tampilan awet mudanya meski telah berusia 34 tahun. Dia mengaku, hanya menjalani rutinitas yang sama setiap hari.

"Aku berlatih pilates setiap hari. Awalnya, aku melakukan itu untuk mengobati rasa sakit di lutut. Namun sekarang, aku merasa segar setiap kali melakukan pilates di pagi hari," ujarnya dalam wawancara dengan Hi_High seperti dikutip dari Koreaboo, Senin (22/6/2020).

Mantan suami Song Hye Kyo tersebut mengaku, sempat menjalani intermitten fasting alias diet puasa untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Namun ternyata, hasilnya tidak seperti yang dia harapkan.

"Sejujurnya, aku tak ingin tubuhku menua. Jadi aku coba diet puasa yang mana aku hanya makan sekali sehari. Dan aku melakukan itu sebulan penuh. Tapi, itu pertama dan terakhir kali aku menjalani diet puasa," ungkapnya menambahkan.

Saat ini, Song Joong Ki tengah menikmati waktunya dengan beristirahat dan menjalani kehidupan normal. Hal ini, karena beberapa proyek aktingnya terpaksa ditangguhkan akibat pandemi COVID-19.

Musibah yang terjadi diberbagai belahan dunia itu bahkan membuat jadwal kerja Song Joong Ki berantakan. Dia harus melepas tawaran untuk membintangi Season of You and Me, sementara syuting film Bogota harus diundur hingga tahun depan.

Tak hanya jadwal syuting, penayangan film terbarunya, Space Sweepers pun harus diundur. Perwakilan Dexter Studios dalam keterangannya mengatakan bahwa mereka akan merilis film tersebut pada perayaan Chuseok (Thanksgiving Korea). "Awalnya, Space Sweepers dijadwalkan tayang pada musim panas 2020. Namun karena pandemi Corona, film itu akan dirilis saat libur Chuseok (sekitar 20 September hingga 2 Oktober 2020)," ujar sumber tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada 12 Juni silam.