SEOUL - Shindong dikenal sebagai anggota boyband K-Pop Super Junior. Tak terus-terusan berada di zona nyaman, Shindong melebarkan sayap ke dunia presenting, menjadi MC dan penyiar radio. Pria kelahiran 28 September 1985 kemudian juga menunjukan bakat lainnya, yaitu sebagai sutradara.

Menjadi sutradara sebenarnya bukan hal baru bagi Shindong. Pada 2017, manajemen yang menaungi Shindong, SM entertainment memberikan kepercayaan padanya untuk menyutradarai proyek musik mingguan dari SM Entertainment yang disebut SM STATION. Shindong menyutradarai musik video berjudul Falling Blossom (Aftereffects) yang dibintangi dan dinyanyikan Kim Heechul (teman satu grupnya) dan Min Hyung-hoon.

Di tahun yang sama Super Junior telah merilis album ke-8 mereka, berjudul PLAY. Dengan lagu andalan One More Chance. Album ini dirilis pada 6 November 2017, dan itu menjadi hadiah untuk ELF yang telah menunggu kembalinya Super Junior. Dalam lagu tersebut, beberapa anggota secara aktif berpartisipasi dalam pembuatan lagu dan video musik. Donghae dan Heechul menulis lirik lagu, Eunhyuk juga berpartisipasi dalam membuat lirik ke bagian Rap, sementara Shindong sebagai sutradara video musik.

Mengenai pengalamannya bekerja dengan artis SM, Shindong menjadi sutradara untuk banyak artis SM, termasuk EXO, Red Velvet, dan NCT 127. Untuk Anda para Reveluv (panggilan fans girl grup Red Velvet), mungkin tidak asing lagi dengan musik video Red Velvet berjudul Rebirth. Lagu karya Yoon Jong-shin di remake ulang dan disutradarai langsung oleh Shindong.

Dia pernah ia berkata, "Dengan EXO, alih-alih video musik, saya bekerja pada saat comeback mereka dengan lagu berjudul Obsession dan berakhir sangat sukses meskipun menampilkan dua konsep yang berlawanan,” jelas Shindong.

Pada episode 20 Juni dari variety show baru KBS 2TV Battle of the Musicians, para MC seperti Lee Sang Min, Kim Yo Han, Song Ga In, dan Jessi mengunjungi SM Entertainment untuk bertemu dengan sutradara video musik yang telah bekerja dengan banyak SM artis. Hal yang mengejutkan semua orang, Shindong masuk dan memperkenalkan dirinya sebagai sutradara.

Shindong menjelaskan, "Banyak orang belum tahu bahwa aku bekerja sebagai sutradara video musik. Itu karena aku ingin menerima pengakuan hanya berdasarkan keahlianku, jadi aku bekerja tanpa menggunakan namaku sebagai artis.”

Menurutnya syuting video musik seringkali memakan waktu yang sangat lama, Shindong menjelaskan apa yang dia lakukan ketika seorang artis tidak memiliki cukup waktu untuk syuting. Para MC kaget mengetahui bahwa dia dapat merekam video dalam waktu kurang dari dua jam, tetapi dia mengejutkan para MC lagi dengan mengungkapkan bahwa dia merekam salah satu video musik Red Velvet berjudul Rebirth hanya dalam waktu tujuh menit.

"Musik video ini direkam dalam satu pengambilan (one take) menggunakan kamera berkecepatan tinggi," ungkap Shindong, demikian seperti dilansir Soompi.