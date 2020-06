JAKARTA - Aktor Daniel Adnan belakangan ini menjadi perbincangan. Bintang film Bufallo Boys tersebut resmi menikahi Tara Basro. Kabar ini cukup mengejutkan, pasalnya keduanya jarang menampilkan kemesraan dan jauh dari gosip.

Aktor tersebut kembali menjadi sorotan lantaran memotong rambutnya setelah resmi menjadi suami Tara Basro. Hal tersebut dibagikannya dalam postingan terbaru di Instagram.

Ia mengungkapkan bahwa sudah lama tidak memangkas pendek rambutnya sejak 7 tahun silam. Pria keturunan Pekalongan-Ceko tersebut memang akrab terlihat dengan rambut gondrongnya.

"The last time I had short hair was 7 years ago (Terakhir aku memiliki rambut pendek sekitar 7 tahun lalu)," tulis Daniel.

Ia mengungkapkan alasannya ingin memotong rambutnya agar terlihat fresh.

"Starting with a fresh start," imbuh dia.

Menanggapi hal tersebut, Tara Basro tampaknya sedikit kecewa. Ia memberikan emoticon wajah mengangis dalam postingan Daniel. Beberapa warganet mencoba menenangkan Tara. "Tenang bisa tumbuh lagi ko," tulis seorang warganet.