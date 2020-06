JAKARTA - Kabar gembira datang dari aktris Tara Basro. Ia resmi menikah dengan Daniel Adnan. Kabar ini juga mungkin cukup mengejutkan bagi penggemar pasalnya Tara maupun Daniel jarang mengumbar hubungan mereka baik di depan publik ataupun media sosial.

Awalnya Tara dan Daniel memposting foto jari tangan dengan cincin di Instagram masing-masing.

Kemudian mereka menuliskan caption yang kompak yakni 'Semesta menyatukan'. Tidak lama, Tara kembali memposting foto cincin di jari tangannya di Twitter dengan tagar #married.

No longer testing the water, we are.. IN THE WATER!!! #married pic.twitter.com/kb1IMBRnKu— Tara Basro (@TaraBasro) June 18, 2020

"No longer testing the water, we are in the water!!!! #married," tulis Tara.

Banyak dari warganet dan rekan artis yang memberi selamat kepada keduanya.

"Selamat kalian berdua," kata Eva Celia.

Selamat Tara Basro dan Daniel, Bahagian dan diterangi kalian berdua selalu," tulis Hannah Al Rashid.

