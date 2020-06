LOS ANGELES - Penyanyi legendaris Vera Lynn meninggal di usia ke-103 tahun pada 18 Juni 2020. Menurut sebuah laporan keluarganya berkumpul di kediamannya di Ditchling, Sussex Timur, Inggris.

Kabar tersebut cukup mengejutkan publik Inggris dan dunia. Pasalnya Lynn merupakan penyanyi legendaris yang telah dikenal sejak Perang Dunia II. Bahkan ia menjadi 'pujaan hati' para tentara Inggris. Lagu-lagunya telah menemani para tentara untuk berjuang atas nama negaranya.

Dikutip dari laman CNN, Jumat (19/6/2020) lagu Lynn yang paling terkenal pertama "I'll Meet Again," dirilis pada tahun 1939 pada awal perang. Kemudian, "The White Cliffs of Dover," yang direkam pada tahun 1942. Lagu tersebut menciptakan citra patriotik dari Inggris yang berani dan flegmatis.

Tidak hanya sampai disitu, Lynn juga berhasil menjadi penyanyi Inggris pertama yang berhasil bertengger di puncak tangga lagu Amerika.

Veteran perang berusia 100 tahun, Kapten Tom Moore turut memberikan penghormatan terakhir pada penyanyi legendaris tersebut. Ia tidak menyangka bahwa Lynn akan meninggal.

Selama Perang Dunia II, Moore bertempur di Myanmar, yang saat itu dikenal sebagai Burma, tempat Lynn berkunjung untuk tampil menghibur pasukan Inggris.

"Saya benar-benar berpikir Vera Lynn akan hidup lebih lama, dia berbicara dengan sangat baik di TV baru-baru ini. Dia memiliki dampak besar pada saya di Burma dan tetap penting bagi saya sepanjang hidup saya," katanya.

Pada 2009, Lynn menjadi artis tertua yang memiliki album nomor satu di Inggris dengan "I'll Meet Again: The Best of Vera Lynn." Ia juga baru-baru ini menjadi artis tertua yang memiliki nomor satu di tangga lagu Inggris dengan membawakan lagu " You''ll Never Walk Alone ," yang dirilis seminggu sebelum ulang tahunnya yang ke-100.

Pada tahun 2017, Lynn menjadi artis tertua yang memiliki album dalam sepuluh besar di tangga lagu Inggris dengan "100," yang dirilis untuk menghormati ulang tahunnya yang ke-100.

(edh)