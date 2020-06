SEOUL - YG Entertainment telah merilis video teaser Jisoo dan Lisa jelang comeback pada Jumat (19/6/2020). Penggemar BLACKPINK atau BLINK pun langsung menyambut hangat rilisan baru tersebut.

Fans tersihir video teaser Lisa BLACKPINK. Tagar #HowYouLikeThatLisa bahkan menjadi trending nomor 1 di Twitter. Ketika berita ini ditulis, sudah lebih dari 733 ribu tweet yang menggaungkan tagar tersebut.

"Menurutku apapun konsepnya, Lisa selalu bisa membuat kesan tersendiri dan bikin excited kalau dilihat," tutur salah satu penggemar.

"Gue ngeliat Lisa hancur lebur kayak gado-gado tumpah ke selokan. Tatapan mata laser, bibir tindikan bisa menghabisi kalian para bucin," imbuh yang lain.

Dalam video berdurasi 11 detik, Lisa tampak keren dengan pakaian serba hitam ditambahkan dengan kalung berwarna silver. Idol berdarah Thailand itu juga tampil berbeda dengan rambut hitam pendek dan bibir bagian bawah memakai piercing.

BLACKPINK akan merilis single How You Like That pada 26 Juni 2020. Kemudian, dilanjutkan dengan single kedua sebulan kemudian. Setelah itu, Lisa cs akan merilis album studio perdana mereka pada September mendatang.

