SEOUL - Beberapa selebriti Korea terlibat skandal besar yang berimbas pada kariernya. Penurunan drastis pada karier mereka tak terhindarkan akibat banyaknya serangan.

Dikutip dari Koreaboo, berikut ini adalah sejumlah selebriti Korea yang harus hiatus karena keterlibatan mereka pada skandal besar.

1. Oh Hyun Kyung

karier Oh Hyun Kyung menurun tajam ketika videonya bersama sang kekasih yang sedang berhubungan beredar di internet pada 1998 lalu. Meskipun sudah terbukti bahwa video ini diambil tanpa persetujuannya, dirinya pun tetap dibanjiri kritik oleh publik. Ia pun mengakhiri karier aktingnya dan pergi keluar negeri. Pada 2007 Ia pun kembali ke dunia akting dan comeback-nya terbilang cukup berhasil.

2. Han Ye Seul

Han Ye Seul menjadi pembicaraan setelah kabur ke Amerika Serikat saat proses syuting drama Korea Spy Myung-Wol masih berlangsung. Kaburnya disebabkan oleh suasana sulit selama proses syuting. Meskipun ia kembali untuk merampungkan drama tersebut,Han Ye Seul tetap tidak dapat menghindar dari cercaan publik. Setelah drama Spy Myung-Wol selesai, ia pun berhenti selama 3 tahun.

3. Kim Hyun Joong

Pada tahun 2014 Kim Hyun Joong dituntut atas tindakan memukul dan melukai mantan kekasihnya. Meskipun hubungan dengan mantan kekasihnya sudah selesai, Kim Hyun Joong pun masih mendapat cap buruk dari netizen. Ia pun sempat melakukan comeback dengan Drama Korea When Time Stops. Ini pun tidak disukai publik. Meskipun ia tidak hiatus, tetapi kasusnya ini berdampak pada citranya di mata publik.

4. Han Ji Sun

Pada tahun 2019, Han Ji Sun melakukan kekerasan fisik pada seorang supir taksi. Meski sudah meminta maaf, citranya di mata publik jelas ternodai. Bahkan, ia mundur dari perannya di The Secret Life of My Secretary. Sampai saat ini, Ia pun belum kembali muncul di televisi.

5. Lee Kyung Young

Pada tahun 2002 Lee Kyung Young dinyatakan bersalah atas tindakan prostitusi pada anak di bawah umur. Ia melakukan ini dengan jaminan aktris ini akan diberikan peran dalam sebuah proyek film. Ia pun dipenjara selama 10 bulan. Dirinya tidak diperboleh muncul di berbagai televisi Korea sampai 2014.

