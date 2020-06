SEOUL - Film Peninsula, sekuel Train To Busan telah merilis trailer terbarunya yang berdurasi 2 menit 30 detik pada 16 Juni 2020. Melanjutkan film pertama yang sukses besar pada 2016, Peninsula membuat publik penasaran.

Baca Juga:

- Alasan Kang Dong Won Mau Bintang Sekuel Train to Busan, Peninsula

- Nabilla Aprillya, Mantan Kekasih Atta Halilintar Lapor Polisi, Ada Apa?

Peninsula akan berfokus pada cerita seorang tentara yang terjebak di antara para zombie dan perjuangannya mencari cara mengakhiri wabah mengerikan tersebut. Kabarnya, kisah yang dihadirkan akan lebih menegangkan dari film pertama.

Sebelum menontonnya, Okezone menghadirkan lima fakta menarik dari Train To Busan 2: Peninsula untuk Anda ketahui. Berikut fakta-faktanya:

1. Dibintangi Kang Dong Won

Jika di seri pertama ada Gong Yoo, maka Peninsula menghadirkan aktor senior lainnya, yakni Kang Dong Won sebagai tokoh utama. Pria 39 tahun ini memerankan Jung Suk, survivor yang kembali ke Korea untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, setelah peristiwa yang terjadi di film pertama.

Diakui Kang Dong Won, aktor umumnya akan merasa terbebani jika bermain di sekuel film yang sukses besar. "Tapi, aku tak merasakannya sama sekali saat mendapat skenario (Peninsula). Karena belum ada film Korea yang bercerita tentang apocalypse, aku jadi sangat ini membintangi ini," kata Kang Dong Won seperti dikutip dari Soompi.

2. Disutradarai Yeon Sang Ho

Yeon Sang Ho merupakan sutradara dan penulis naskah asal Korea Selatan. Film Peninsula ini menjadi film ke-4 yang digarapnya setelah film animasi The King of Pigs (2011) dan The Fake (2013) dan Train To Busan (2016).

3. Batal Tampil di Cannes Film Festival Peninsula yang belum tayang sudah mendapat undangan tampil di Cannes Film Festival. Sayang, karena pandemi COVID-19, salah satu festival film terbesar dunia itu pun batal digelar tahun ini. Meski batal tampil, para pemainnya mengaku tak kecewa. Aktris Lee Jung Hyun, misalnya, mengaku tetap merasa bangga sempat memiliki kesempatan tampil di festival tersebut. "Aku berterima kasih ke sutradara Yeon Sang Ho karena memberiku kesempatan untuk menunjukkan akting terbaikku lewat film yang diundang ke Cannes Film Festival," kata Lee Jung Hyun. 4. CGI Dua Kali Lipat Lebih Banyak dari Seri Pertama Dilansir dari Soompi, sang sutradara, Yeon Sang Ho mengungkapkan bahwa grafik komputer (CGI) dalam film Peninsula ini dua kali lipat dari film pertama. Tak heran, karena ia sudah merencanakan film ini sejak tahap awal film Train To Busan berjalan baik. 5. Pergerakan Zombie Lebih Cepat Tampaknya film Peninsula ini akan lebih menegangkan dengan aksi para zombie yang bergerak lebih cepat. Hal ini diakui oleh salah satu pemainnya, Lee Jung Hyun yang berperan sebagai Min Jung. "Seolah-olah zombie Train To Busan berevolusi, para zombie di Peninsula (bergerak) lebih cepat," kata Lee Jung Hyun.