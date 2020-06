JAKARTA - Anneth Delicia Nasution, juara pertama Indonesian Idol Junior 2018 kini melebarkan sayapnya di ranah internasional dengan berkolaborasi dengan grup vokal asal Filipina, TNT Boys.

Anneth dan TNT Boys berkolaborasi membuat video cover Stuck With You, lagu duet yang dipopulerkan oleh Ariana Grande dan Justin Bieber. Video ini direkam terpisah dan disunting dengan apik.

Video Stuck With You ala Anneth dan TNT Boys tersebut kemudian diunggah ke saluran YouTube Anneth Delliecia Nasution. Di hari kedua penayangannya, video itu sukses menangguk lebih dari 150.000 penonton.

Selain itu mereka juga berklaborasi membawakan lagu Ed Sheeran yang berjudul All of The Stars. Video cover tersebut kemudian diunggah ke saluran YouTube TNT Boys.

Kolaborasi ini berawal dari ajakan TNT Boys untuk melakukan sesuatu yang produktif di tengah pandemi corona. Ide tersebut kemudian disambut oleh Anneth yang menemukan ide membuat cover lagu lintas negara ini.

