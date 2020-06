JAKARTA - Penyanyi Yuni Shara mengaku sempat dilanda kekhawatiran saat diajak berduet menyanyikan lagu ‘Kapusan Janji’ oleh mendiang Didi Kempot. Hal ini diungkapkannya saat berbincang secara virtual dengan Melaney Ricardo.

Yuni selama ini berhati-hati memilih judul lagu untuk dinyanyikan karena takut isi lagu menjadi bumerang untuknya. Apalagi, Kapusan Janji menurut Yuni menceritakan tentang orang yang tertipu janji pasangannya.

"Jadi aku tuh pikir banget sebelum terima tawaran Mas Didi. Aduh, lagunya kok judulnya ini ya, tapi lagu yang lain enggak cocok. Tapi aku coba ubah mindset, semoga tidak terjadi," kata Yuni seperti dikutip dari tayangan YouTube Melaney Ricardo, Selasa (16/6/2020).

Kakak Krisdayanti itu pun awalnya merasa biasa saja setelah menjalani rekaman lagu Kapusan Janji pada 16 April silam. Namun, ia seolah mulai merasakan pertanda tak baik saat lampu kristal di dapurnya tiba-tiba jatuh empat hari kemudian.

Yuni kemudian terkejut saat mendengar kabar Didi Kempot telah tiada pada 5 Mei 2020. Padahal, setelah kejadian lampu rumahnya jatuh, maestro campursari itu sempat mengabarkan dirinya senang dengan hasil rekaman Yuni.

Yuni pun telah menggebu-gebu berduet di konser Didi Kempot mendatang dan bertemu para sobat ambyar. Namun segalanya pupus seiring dengan meninggalnya sang The God Father of The Broken Heart itu.

Lagu Kapusan Janji seolah menjadi kenyataan. Di mana segala rencana yang dirancang oleh Didi Kempot bersama dengan Yuni kini tinggal sebuah janji yang belum terpenuhi karena kepergiannya.

"Pas tanggal 5 (Mei) itu bengong, kok belum kejadian semua. Asli, kayak lagunya," pungkas Yuni.

(qlh)