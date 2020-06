SEOUL - BLACKPINK sudah merilis poster resmi dari masing-masing personel, Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo, jelang comeback di single pre-release How You Like That.

Dalam poster pribadi masing-masing personel, tiap anggota girlgroup asuhan YG Entertainment ini tampil dengan menampilkan aura karismatik.

Visual dari Jennie, Lisa, Jisoo dan Rose semakin meningkat, makin membuat penggemar BLACKPINK terpesona dengan warna rambut masing-masing anggota.

Lisa tampil garang dengan warna rambut merah burgundy yang bold, sementara Rose yang biasa tampil pirang terlihat misterius dan karismatik dengan rambut warna ash blue.

Lain lagi dengan Jisoo yang menampilkan kecantikkan alaminya dengan rambut warna jet black, dan Jennie yang begitu percaya diri dengan visual rambut kombinasi ash blonde dan hitam.

Mengutip Allkpop, Selasa (16/6/2020) lagu utama pre-release single How You Like That sendiri diketahui akan dirilis BLACKPINK pada 26 Juni 2020 pukul 6 sore waktu Korea. Setelah itu, keempat personel BLACKPINK akan melakukan promosi dengan single kedua yang akan dirilis pada Juli 2020 mendatang. Baru dilanjutkan peluncuran full album di September 2020.

