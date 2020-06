SEOUL - Grup besutan SM Entertainment, SuperM diprediksi masuk nominasi Grammy Award Within Reach. Ini berdasarkan prediksi Billboard yang dirilis pada 15 Juni 2020. Billboard membuat daftar prediksi penyanyi dan lagu yang mungkin masuk ke dalam tiga kategori Grammy Awards 2021 yakni Best Bets, Good Chance, dan Within Reach.

Dikutip dari laman Koreaboo, Selasa (16/6/2020) Billboard memprediksi SuperM masuk dalam nominasi Within Reach untuk penghargaan sebagai artis pendatang baru terbaik. Billboard mencatat bahwa prestasi SuperM sebagai grup baru memiliki keunggulan dari yang lain.

SuperM juga menjadi grup K-pop pertama yang dinominasikan dalam kategori ini dengan EP self-titled-nya, yang memulai debutnya di urutan pertama Billboard 200. Mereka memulai debutnya dengan single berjudul Jopping pada 4 Oktober 2019 dan dipromosikan di berbagai acara televisi di Amerika Serikat.

SuperM dibentuk oleh SM Entertaiment pada 2019. Grup ini berisi beberapa member boygrup milik agensi Korea Selatan tersebut di antaranya Taemin SHINee, Kai dan Baekhyun EXO, Taeyong dan Mark NCT, serta Ten dan Lucas WayV. Ketujuh member ini dijuluki Avengers SM Entertainment.

Grammy Awards ke-63 kabarnya akan ditayangkan pada tanggal 31 Januari 2021. Sementara itu, periode kelayakan untuk calon nominasi akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020.

(aln)