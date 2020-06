JAKARTA - Sara Wijayanto secara mengejutkan membeberkan masa remajanya yang terbilang kelam pada Deddy Corbuzier lewat channel youtubenya.

Sara mengungkapkan pernah menjadi korban kekerasan serta korban penyalahgunaan narkoba. Ia juga mengungkapkan bagaimana sulitnya keluar dari situasi tersebut.

Istri Demian tersebut lantas memberikan pesan dan saran kepada remaja yang saat ini tengah mengalami hal yang pernah ia alami sebelumnya.

"Reach out kepada keluarga, lawan rasa takutmu, pasti ada jalan. Akan ada momen kamu tahu itu bisa diambil, bisa dilakukan, lakukan," ujar Sara, dikutip dari tayangan YouTube Deddy Corbuzier

Baca Juga: Trauma, Sara Wijayanto Kerap Didatangi Mantan Kekasih Lewat Mimpi

Sara berpesan agar masyarakat yang mengalami apa yang pernah dialaminya agar berani mengambi keputusan.

"Ada rasa pengen kabur, ikutin. Jangan mikir, ikutin," tegas Sara.

Ia berpesan bahwa mencintai diri sendiri merupakan sebuah hal yang sangat mahal dan ia membuktikan bahwa hal tersebut bisa dilakukan.

"Percaya this is the love of my life. Cara berpikirnya jadi nggak jernih kan akhirnya, pada saat dia nangis, minta maaf, percaya aja akhirnya. Itu banyak terjadi sih," tutur Sara.

(edh)