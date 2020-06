View this post on Instagram

Tidak ada perpisahan yang baik-baik. Tapi kalau akhirnya menjadi baik-baik itu memang Iya..ada dikarenakan kita tau menempatkan diri diposisi masing masing. Alhamdulillah anak-anak bisa menghargai kami. Seperti kami juga menghargai anak-anak. Dan kami selalu bersilaturahmi dengan baik. Sampai anak" lupa kalau papa dan bunda nya sudah bercerai hehe.. Dan mereka tidak pernah tau apa penyebab perceraian kami yang sebenarnya, apalagi pihak lain. . . Selengkapnya bisa Klik Link bio?? Video ini dibuat tgl 26 Mei saat Lebaran . #yunisharayoutubechannel #siahaanfamily #damaiituindah #menuasehattenangmakmurdanbahagia #amin #lovelyfamily #pandemic2020