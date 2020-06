SEOUL - Girl group jebolan ajang Produce 48, IZ*ONE menandai comeback mereka dengan merilis mini album ketiga, ‘Oneiric Diary’. Bersama album itu, mereka juga merilis single utama berjudul Secret Story Of The Swan.

Setelah dirilis pada 15 Juni 2020, sekitar pukul 18.00 KST (16.00 WIB), lagu itu berhasil menduduki berbagai tangga lagu realtime utama di Korea Selatan, hanya dalam waktu 2 jam. Melon, Genie, Bugs, hingga Soribada adalah beberapa di antaranya.

Di hari yang sama, OFF THE RECORD dan SWING Entertainment mengumumkan bahwa mereka urung merilis video musik Secret Story of the Swan yang seharusnya dirilis bersamaan dengan peluncuran album dan single digitalnya.

Dalam keterangannya, kedua agensi itu memastikan video musik Secret Story of the Swan akan dirilis pada esok hari (16/6/2020). “Kami berharap pengertian penggemar demi mendapatkan kualitas video musik yang lebih baik,” ujar agensi tersebut.*

(SIS)