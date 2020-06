SEOUL - OFF THE RECORD dan SWING Entertainment memutuskan untuk menunda perilisan video musik Secret Story of the Swan dari IZ*ONE. Keputusan itu diumumkan kedua agensi tersebut, pada 15 Juni 2020.

Dalam keterangannya, agensi itu mengungkapkan bahwa lagu Secret Story of the Swan yang merupakan track andalan dalam mini album terbaru IZ*ONE, 'Oneiric Diary' tetap dirilis sesuai rencana: 15 Juni 2020, pukul 18.00 KST.

“Sementara video musik lagu tersebut akan kami rilis pada 16 Juni 2020. Kami berharap pengertian penggemar demi mendapatkan kualitas video musik yang lebih baik,” ujar kedua agensi tersebut seperti dikutip dari Allkpop, Senin (15/6/2020).

Pada lanjutan keterangannya, kedua agensi itu kembali mengungkapkan permintaan maaf mereka kepada para penggemar. “Meski begitu, kami tetap berharap penggemar terus mendukung IZ*ONE lewat lagu barunya, Secret Story of the Swan.”

(SIS)