SEOUL - TWICE kembali memecahkan rekor atas nama mereka. Pada 14 Juni 2020, sekitar pukul 16.17 KST (14.17 WIB), video musik terbaru mereka, MORE & MORE berhasil melewati 100 juta view.

Capaian itu menjadikan MORE & MORE sebagai video musik tercepat TWICE yang meraih 100 juta view, 12 hari dan 22 jam. Sebelumnya, rekor itu dipegang oleh video musik Feel Special yang meraih 100 juta view dalam 21 hari dan 6 jam.

MORE & MORE merupakan video musik ke-13 milik TWICE yang melampaui 100 juta view di YouTube. Selain video itu, ada juga Like OOH-AHH, Cheer Up, TT, Knock Knock, Signal, Likey, Heart Shaker, dan What is Love?.

Capaian serupa juga diraih video musik Dance the Night Away, YES or YES, FANCY, dan Feel Special. Satu video lagi dari TWICE yang meraih 100 juta view adalah Candy Pop, lagu berbahasa Jepang yang dirilis pada 11 Januari 2018.

Baca juga: TWICE dan BLACKPINK Pimpin Peringkat Reputasi Brand Bulan Juni

Selain capaian itu, TWICE juga mendominasi peringkat reputasi brand kategori girl group pada Juni 2020. Institut Riset Bisnis Korea merilis data bahwa indeks grup yang digawangi Momo cs itu mencapai 5.328.644. Capaian TWICE tersebut naik 34,47 persen dibandingkan indeks mereka pada Mei silam. Sementara analisa positif dan negatif TWICE di dunia maya mencapai 62,02 persen reaksi positif.* Baca juga: Yuni Shara Pamer Kemesraan dengan Mantan Suami, Warganet: Beda Kasus dengan KD