SEOUL - TWICE terseret kontroversi usai comeback album terbaru More & More. Kontroversi TWICE kali ini, menyoroti perihal kemampuan bernyanyi live girl group yang sudah debut lima tahun lalu tersebut.

Sudah wara-wiri di industri K-Pop selama lima tahun, nyatanya tak menjamin kemampuan bernyanyi anggota TWICE jadi jempolan. Netizen malah mempertanyakan kemampuan bernyanyi live TWICE.

Baca Juga:

TWICE Cetak Sejarah di Chart Gaon

Jeon So Min Kesal dengan Seluruh Bintang Tamu Pria di Running Man

Kontroversi perihal kemampuan bernyanyi ini merebak setelah pada episode acara musik Show Champion, Rabu 10 Juni 2020 lalu TWICE tampil kembali di panggung encore karena berhasil sebagai juara, menduduki peringkat nomor satu di tangga lagu Show Champion.

Tampil kembali di panggung menyanyikan More & More, netizen mengkritik keras kemampuan bernyanyi live Tzuyu dan Momo. Mengutip Koreaboo, Jumat (12/6/23020), para netizen menilai Tzuyu dan Momo tak memiliki cara pelafalan yang baik meski sudah bertahun-tahun tinggal dan berkarier di Korea.

Kritikan pedas terutama melayang pada Momo, yang dinilai bernyanyi dengan nada fals padahal bernyanyi tanpa menarikan koreografi apapun.

“Sejujurnya, soal ini (TWICE bernyanyi fals) bukan hal baru,” ujar netizen.

“Kita selama ini ditipu oleh backing track,” bunyi komentar netizen lainnya.

“Kalau cuma berdiri saja mereka tidak bisa bernyanyi dengan benar, ini adalah hal yang bikin shock,” imbuh seorang netizen.

(aln)