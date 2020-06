SEOUL - Girl group besutan JYP Entertainment, TWICE memang layak disebut sebagai salah satu grup idol tersukses di generasi industri K-Pop saat ini.

TWICE yang dikenal sebagai salah satu girl group dengan penjualan terbaik sepanjang waktu. Kini, dengan comeback terbarunya, girl group beranggotakan Jihyo, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu tersebut kembali mencetak prestasi gemilang.

Seperti dikutip Allkpop, Rabu (10/6/2020), dengan catatan total sebanyak 4,7 miliar poin digital, membuat TWICE mencetak sejarah sebagai girl group K-Pop dengan poin digital terbanyak dalam sejarah tangga lagu Gaon.

Baca Juga:

Jeon So Min Kesal dengan Seluruh Bintang Tamu Pria di Running Man

Cedera Leher, Comeback Jeongyeon Bersama TWICE Terganggu

Dari keseluruhan data yang dihimpun K-Charts Master, girl group yang debut pada 2015 silam tersebut meraih total 4.739.407.235.

Menyusul BLACKPINK di peringkat dua, dengan raihan 3.265.631.656 poin, lalu di posisi nomor tiga ada Red Velvet yang tercatat memiliki total poin digital sebanyak 3.245.592.830.

TWICE sendiri diketahui baru saja comeback dengan merilis mini album dan single terbaru mereka, MORE & MORE, pada 1 Juni 2020.

(aln)