SEOUL - Chanyeol tak berhenti membuat penggemar bahagia dengan sederet aktivitas terbaru. Rapper utama EXO itu siap memanjakan telinga para EXO-L dengan menjadi pengisi suara.

Melansir Hellokpop, Kamis (11/6/2020), Chanyeol ditunjuk menjadi pengisi suara dalam adaptasi audio webtoon bertajuk My Heart Is Beating. Audio webtoon ini merupakan proyek pertama Audio Clip di industri audio cinema Korea.

Audio Clip merupakan platform untuk selebriti Korea melakukan narasi audio buku cerita. Setelah My Heart Is Beating, Audio Clip diyakini akan merilis proyek-proyek audio lain untuk mengembangkan industri audio cinema Korea.

Ditunjuk menjadi dubber dalam webtoon My Heart Is Beating, Chanyeol akan meminjamkan suaranya untuk sang karakter utama, Bae Soo Gu, seorang pelajar teladan yang bermimpi menjadi desainer baju renang.

Sebagai lawan mainnya, ada aktris Lee Se Young. Chanyeol bukanlah member EXO pertama yang bekerja sama dengan bintang Memorist itu. Sebelumnya, Lee Se Young sempat beradu akting dengan Suho di How Are You Bread.

Versi lengkap dari audio webtoon My Heart Is Beating akan dirilis pada 18 Juni 2020. Meski penggemar harus sedikit bersabar, namun cuplikan audio bukunya sendiri sudah tersedia di Audio Clip Naver.

