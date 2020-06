JAKARTA - Kevin Aprillio menjadi salah satu artis yang merasakan dampak pandemi corona lantaran rencana pernikahannya dengan Vicy Melanie harus tertunda.

Seharusnya, saat ini Kevin dan Vicy sudah menikmati bulan madu namun tadkir berkata lain.

Putra Addie Ms ini lantas meminta saran dan masukan dari para netizenperihal permasalahan yang dialaminya. Dalam unggahannya di media sosial, Kevin meminta saran kepada para netizen.

"Kalau gk krn Corona sebetulnya bulan - bulan kemarin sudah married. Enaknya gmn ya tmn2? Ada saran untuk kita? : (," tulisnya di Instagram.

Unggahan Kevin inipun mendapatkan respon dari para netizen, salah satunya sesama artis Tina Toon.

"Sah dulu ajaahh, resepsi blakangan, happy to see u both #pasanganserasi," komen Tina Toon.

Selain Tina, beberapa netizen justru memberikan saran yang sangat nyeleneh.

"Hamilin dulu aja bang biar simple," sahut akun @020898ya. "Hahaha yaa ya ya. Simple sih.. Tapi," ujarnya. Kevin sendiri sudah melamar Vicy pada Januari 2020 yang lalu saat mereka beradadi Korea Selatan.