JAKARTA - Rossa mengunggah lagu Hati Yang Kau Sakiti versi Korea di YouTube resminya pada 26 Mei 2020. Rossa mengaku iseng untuk membuat lagu versi Korea tersebut karena tengah menyukai drama The World of the Married.

Video Rossa tersebut pun menarik salah satu YouTuber asal Korea Mas Korea Unha untuk mengomentarinya. Bahkan ia membuat video reaction terhadap lagu tersebut. Ia memuji Rossa karena memiliki pengucapan yang bagus dalam bahasa Korea.

Selain itu, Korea Mas Unha juga mengungkapkan bahwa setelah mendengar lagu tersebut ia teringat dengan drama The World of the Married.

"Pengucapannya sangat baik, saya seperti sedang menelpon dengan orang Korea," kata Mas Korea Unha dalam videonya.

Baca Juga: Berawal Iseng, Lagu Rossa "Hati Yang Kau Sakiti" Versi Korea Viral

Rossa pun menggungah ulang reaksi Mas Korea Unha dalam postingan terbaru di Instagram pribadinya. Ia tidak menyangka bahwa keisengannya membuat lagu Hati Yang Kau Sakiti versi Korea akan heboh. Bahkan dikomentari langsung oleh orang asli Korea.

"Gak nyangka jadi heboh. Makasih yang udah apresiasi keisengan ini, jujur,ini kali pertama aku nyanyi lagu Korea, jadi mohon maaf kalau gak lancar," kata.

Awalnya Rossa mengaku keisengan membuat lagu Hati Yang Kau Sakiti versi Korea sembari menunggu episode 15 dan 16 drama The World of Married.

"Keisengan bikin Hati Yang Kau Sakiti versi bahasa korea dalam rangka nunggu episode 15 & 16 The World of Married Couple waktu itu," kata Rossa melalui Instagram pribadinya pada 10 Juni 2020.

Rossa menambahkan untuk membuat lirik ia meminta bantuan temannya yang berada di Seoul, Korea Selatan. Namun karena kurang percaya diri dan takut salah, teman Rossa juga meminta bantuan temannya yang asli Korea untuk membuat liriknya.

"Besoknya itu aku nelpon Ivan @ivanalidiyan minta dibuatin musik simpel aja. Terus malemnya musiknya jadi, liriknya dah jadi juga," imbuh Rossa. Ia mengaku hanya menggunakan alat rekam seadanya untuk membuat lagu tersebut. Lalu untuk videonya, ia menambahkan hanya menggunakan video lama yang akhirnya diedit kembali. "Nah, sambil selonjoran depan TV, aku rekam suara pake alat seadanya,dibantuin @novence .Vence sama Ivan juga penggemar drakor, jadi kita semangat bikinnya . Selesai rekam vokal dikirim ke mas @dandylasahido buat di mixing ala-ala ahahaha. Terus ada video @gutefilm yang gak jadi dipake, dibikin B&W trus ditempelin deh lagunya. Jadi deh bisa diliat di YOUTUBE Rossa Official," imbuh dia. Meski iseng, lagu tersebut disambut hangat oleh penggemar. Hingga berita ini diturunkan, video lirik 'Hati Yang Kau Sakiti versi Korea sudah ditontoh oleh 1.107.525 juta orang dan diberi like sekitar 129.000.