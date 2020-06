JAKARTA - Ayah Nikita Willy, Hendry Willy Syam meningga dunia pada 6 Mei 2020. Ayah Nikita mengembuskan napas terakhirnya di usia ke-58 karena penyakit jantung. Sebelum berpulang, ayah Nikita sempat mengungkapkan beberapa pesan kepada sang anak.

Nikita mengungkapkan ayahnya ingin sekali dia berpenampilan lebih tertutup. Memang sebagai aktris Nikita kerap kali berpenampilan terbuka dalam berbagai acara bahkan postingan di Instagramnya.

"Sebelum meninggal papah selalu bilang gak boleh pakai baju terbuka lagi makanya aku coba change my look to him, to help him too. Terus jangan pacar-pacaran lagi, kata Nikita dalam tayangan Okay Boss pada 9 Juni 2020.

Oleh sebab itu, Nikita belakangan ini tampak mengenakan pakaian yang lebih tertutup dan berhijab. Tidak hanya itu, Nikita juga meluangkan waktu Ramadan untuk menghapal Al-quran.

Sang Ayah juga ingin Nikita untuk berhenti pacaran. Seperti diketahui Nikita baru saja putus dengan kekasihnya Indra Priawan. Berstatus single, ia mengungkap niatnya untuk langsung menikah saja.

"Jadi nanti kalau misalkan ada ketemu jodohnya langsung menikah," kata Nikita.

Sebelumnya, sang ayah juga ingin Nikita untuk segera menikah dan memiliki anak. Namun hal tersebut belum terwujud hingga ayahnya meninggal. Nikita mengaku saat sang ayah meminta dirinya untuk menikah saja, ia belum siap.

"Papahku selama ini selalu bilang bahwa dia bangga sama aku. Udah dari beberapa tahun lalu papah selalu bilang kapan mau married, kapan mau punya baby. Belum kesampaian sampai sekarang, sampai papahku passed away (meninggal)," ungkap Nikita.

(edh)