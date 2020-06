JAKARTA - Dua jebolan Indonesian Idol X, Lyodra dan Nuca akan kembali hadir membawakan lagu-lagu yang pernah dinyanyikan selama masa kompetisi dalam acara bertajuk Throwback Memories. Acara ini akan ditayangkan eksklusif di RCTI+ pada hari ini, Rabu (10/6/2020) pukul 19.00 WIB.

Lyodra dan Nuca akan membangkitkan kenangan penonton untuk kembali mengingat momen ketika mereka masih berkompetisi di Indonesian Idol X dengan kontestan lainnya.

Beberapa lagu yang pernah dinyanyikan Lyodra adalah “I'd Do Anything For Love”, “Symphony yang Indah”, dan lainnya. Di sisi lain, Nuca pernah membawakan “Pernah Muda”, “Perempuan yang Sedang Dalam Pelukan”, “Thousand Years”, dan lainnya.

Seluruh penonton bisa menyaksikan duet Lyodra x Nuca ini melalui RCTI+, baik itu aplikasi mobile (Android dan iOS), ataupun melalui website.

