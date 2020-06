SEOUL - Isu rasisme tengah kembali menguak di kalangan masyarakat global. Sudah banyak para selebriti yang cukup vokal menyerukan kampanye soal anti-rasisme sejak lama, salah satunya EXO.

Memiliki pengaruh besar di dunia internasional, salah satu cara para personel EXO menyerukan kampanye anti-rasisme ialah melalui tampilan fashion. Mengutip Koreaboo, Selasa (9/6/2020), berikut ulasan lima cara para personel EXO menyerukan kampanye anti rasisme lewat fashion.

1. Kaus Baekhyun

Dalam salah satu aktivitasnya, Baekhyun dengan bangga mengenakan kaus bertuliskan pesan anti-rasisme. Kaus putih bermodel oversized yang dipakai pelantun “Candy” ini bertuliskan “Do You Think Of Racism” warna hitam di bagian tampak depan dan belakang.

2. Jaket Denim Xiumin

Mengampanyekan isu anti-rasisme, Xiumin tak hanya mengenakan kaus seperti Baekhyun, tapi juga melengkapi dengan jaket denim bertuliskan “Do You Think Of Racism” yang diemblem dengan font besar di bagian kantung depan.

3. Topi Sehun Dalam berbagai kesempatan, anggota termuda EXO satu ini kedapatan mengenakan topi baseball warna hitam dengan desain emblem bertuliskan pesan “Say No To Racism”. Selain Sehun, Baekhyun juga disebutkan sering memakai topi serupa. 4. T-shirt Lay Lay yang aktif di China, menyuarakan pesan anti-rasisme di penjuru China dengan mengenakan T-shirt hitam lengan pendek warna hitam polos dengan emblem print tulisan “Say No To Racism” di dalam kotak warna putih. 5. Topi Chen Sebagai salah satu aksesori airport fashion, Chen pernah memakai topi Marymond warna putih dengan pesan berbunyi “Just as You Are”. Marymond sendiri adalah organisasi yang giat berjuang di isu tentang korban budak seks dan hak asasi manusia.