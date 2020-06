SEOUL - Kabar kurang menyenangkan bagi para penggemar boygroup China besutan SM Entertainment, WayV. Album fisik comeback WayV, Awaken The World akan ditunda perilisannya.

Label V, agensi eksklusif SM Entertainment di China yang menaungi WayV mengumumkan kabar ini pada Selasa (9/6/2020). Keputusan ini diambil setelah adanya masalah pada kostum yang dipakai Lucas cs.

"Soal album fisik, setelah mendapati masalah soal aksesosir-aksesoris di beberapa kostum, sampul album perlu dikoreksi. Penundaan perilisannya (album fisik) pun tak terhindarkan," demikian pengumuman yang diunggah di akun Twitter resmi WayV.

Label V menemukan eror pada properti outfit yang dikenakan oleh ketujuh anggota WayV, yakni Kun, Ten, WinWin, Lucas, Xiao Jun, Hendery, dan YangYang di pemotretan jacket photoshoot. Agensi pun meminta pengertian fans atas masalah ini.

“Kami meminta maaf atas kecerobohan kami selama proses pemotretan jacket photoshoot. Mulai dari sekarang kami berjanji untuk memeriksa dengan teliti, bahkan sampai ke detail properti kostum yang terkecil sekalipun," ungkap agensi.

"Kami akan mengabarkan kabar terbaru dengan perkembangan tambahan setelah tanggal rilis baru album fisik ditentukan. Sekali lagi kami meminta pengertian yang besar dari para penggemar,” sambungnya.

[通知] ‘Awaken The World’ 实体专辑发布延期相关通知



[공지] ‘Awaken The World’ 음반 발매 일정 연기 안내



[Notice] Announcement of Delay of the ‘Awaken The World’ physical album release pic.twitter.com/Eenh9TQRQW— WayV (@WayV_official) June 9, 2020