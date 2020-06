SEOUL - Jeongyeon 'TWICE' akhirnya buka suara soal cedera leher yang dialaminya. Meski awalnya tak ingin membebani penggemarnya, namun dia memutuskan untuk menjelaskan kondisi kesehatannya saat ini.

Lewat live di V Live, Jeongyeon mengaku, sempat mengalami mata rasa di sekitar area telinga saat syuting video klip MORE & MORE. Khawatir dengan kondisinya, dia kembali memeriksakan diri ke dokter.

Oleh dokter spesialis, Jeongyeon divonis mengidap herniated disc alias syaraf terjepit pada bagian lehernya. "Diagnosa itu keluar sepekan sebelum jadwal comeback kami," ujarnya.

Jeongyeon menambahkan, "Singkatnya, karena harus menjalani perawatan di rumah sakit, aku tak bisa berlatih untuk comeback. Aku benci membayangkan harus memperlihatkan penampilan tak sempurna pada penggemar."

Setelah berdiskusi dengan JYP selaku agensi yang menaungi TWICE disepakati bahwa tidak akan ada fancam untuk Jeongyeon. Fancam yang dimaksud idol 23 tahun itu adalah saat stasiun TV menyorot satu demi satu member sebuah grup saat tampil di acara musik.

"Jadi itulah alasan kenapa tidak ada fancam untukku. Aku sedih ketika mengetahui banyak orang yang menyalahkan stasiun TV karena hal itu," ujarnya.

Saat ini, menurut Jeongyeon, kondisinya sudah semakin membaik. “Aku sudah ke rumah sakit hari ini dan mendapat suntikan. Jadi kalian tidak perlu mengkhawatirkan aku. Benaran. Aku berusaha keras untuk bisa sembuh."

TWICE merilis mini album dan single terbaru mereka, MORE & MORE, pada 1 Juni 2020. Lagu itu sempat mendominasi sederet chart musik utama Korea.*

