LOS ANGELES - Gigi Hadid dan Zayn Malik memamerkan sebuah foto kemesraan dalam nuansa hitam dan putih. Pada pose tersebut, terlihat Gigi Hadid memeluk leher sang kekasih.

Sementara dalam pose tersebut Zayn Malik terlihat membelakangi kamera sambil memegang pinggul model Gigi Hadid.

Nantinya, foto tersebut bisa dibeli oleh para penggemar bersamaan dengan edisi bulan Juli majalah VOGUE sebagai lelang untuk donasi.

Hasil lelang tersebut, menurut Daily Mail, nantinya akan disalurkan sama rata kepada dua organisasi nirlaba: NHS Charities Together dan National Association for the Advancement of Colored People (NAACP).

“Aku berterima kasih atas kesempatan ini. Aku hanya berharap siapapun nanti yang mendapatkan barang lelang dariku (atasan dan rok Fenty serta tas Dior) bisa menikmatinya. Ini juga kontribusi kalian dalam memerangi COVID-19,” ujar Gigi.

Hubungan Gigi Hadid dan Zayn Malik terbilang naik turun dan putus nyambung. Namun seorang sumber dekat keluarga Hadid mengatakan, Gigi dan Zayn berencana untuk memiliki banyak anak.

“Mereka sudah melewati banyak hal dalam hubungan itu dan tidak bisa berhenti untuk saling peduli satu sama lain. Kini mereka berada dalam masa ingin memulai hidup sebagai keluarga dan memiliki banyak anak,” ungkap sumber itu.

(edh)