SEOUL - Perhelatan Baeksang Art Awards ke-56 masih menyisakan cerita menarik untuk dikulik. Salah satunya datang dari Seohyun SNSD dan aktor Go Kyung Pyo. Keduanya sudah menunjukkan chemistry mereka sejak berada di karpet merah.

Go Kyung Pyo yang membalut tubuhnya dengan setelan jas hitam tampak menyambut Seohyun yang baru turun dari mobil. Seohyun yang malam itu tampil dengan gaun panjang berwarna merah menggandeng tangan sang aktor untuk berpose bersama di karpet merah.

Kedua aktor tersebut didapuk membacakan nominasi Best Screenplay Award dan Best Script Award pada Baeksang Arts Awards 2020. Menariknya, Go Kyung Pyo tampak merapikan ekor gaun Seohyun saat mereka akan membacakan nominasi.

Chemistry manis yang ditampilkan keduanya dalam Baeksang Arts Awards semakin membuat penggemar penasaran dengan kolaborasi mereka dalam drama Private Life nantinya.

Drama tersebut berkisah tentang seorang penipu yang tak sengaja terlibat dalam sebuah masalah yang memaksanya harus bersaing dengan perusahaan besar. Seohyun SNSD akan berperan sebagai Cha Joo Eun dalam drama tersebut.

Cha Joo Eun terpaksa menjadi penipu demi bertahan hidup di Korea Selatan. Sementara Go Kyung Pyo akan menghidupkan peran Lee Jung Hwa, sosok misterius yang mendekati Cha Joo Eun dengan maksud terselubung. Drama Private Life akan menjadi proyek comeback bagi Go Kyung Pyo yang menyelesaikan wajib militer pada 15 Januari silam. Sementara itu, JTBC dijadwalkan menayangkan Private Life pada semester II 2020.* Baca juga: Daftar Lengkap Pemenang Baeksang Arts Awards 2020