JAKARTA - Kevin Aprilio ikut menanggapi soal video klip lagu Keke Bukan Boneka milik Rahmawati Kekeyi yang di-take down YouTube karena masalah hak cipta.

"Kenapa di take down? Miripnya cuman sedikit banget, bukan part yang ada nada vocal, dan belum tentu @rahmawatikekeyiputricantikka23 nyadar pas dia bikin part ‘aku bukan boneka’?" tulis Kevin, dikutip dari Instagram pada Jumat (5/6/2020).

Putra Addie MS dan Memes ini rupanya berada di pihak Kekeyi. Ia meminta pihak yang bertanggungjawab atas take down lagu Keke Bukan Boneka itu menghargai hasil kerja keras Kekeyi dalam membuat karya.

Baca Juga: Jawaban Polos Kekeyi saat Kevin Aprilio Minta Izin Cover Lagunya

"Tolonglah pihak yang take down jangan di take down gitu aja. Hargai juga Kekey susah payah bikin klip, lagu, dan semua aspek lainnya," ungkap Kevin.

Kevin menilai tindakan tersebut sudah keterlaluan. Apalagi, ia menilai Kekeyi adalah orang yang baik.

"Wah parah sih. Seenggaknya ada ngobrol dulu atau gimana gitu sebelum take down. Tolong lah liat sisi positifnya orang. Jangan lihat dari satu atau dua sisi saja. Orang baik ini. #savelagukekey," pungkasnya.

Lagu Keke Bukan Boneka yang dirilis pada 28 Mei 2020 sempat menjadi trending nomor 1 di YouTube selama hampir sepekan. Namun, pada 4 Juni, video klip lagu tersebut di-take down oleh YouTube. Penghapusan video klip lagu tersebut berkaitan dengan masalah hak cipta karena dianggap memiliki kemiripan dengan lagu Aku Bukan Boneka yang dinyanyikan Rinni Wulandari sejak 2007. Terkait hal ini, Rinni menegaskan bahwa dia tak punya wewenang atas penghapusan video klip itu. "Semua adalah keputusan label Sony Music dan Novi Umar selaku pemilikl hak cipta dari Aku Bukan Boneka," tulis Rinny di Instagram.