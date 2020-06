LOS ANGELES - Kasus rasisme yang dialami George Floyd semakin berdampak ke seluruh elemen, salah satunya industri hiburan. Disney ikut ambil bagian dalam gerakan donasi tersebut.

Lewat The National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) sebuah organisasi yang bergerak di bidang hak-hak sipil yang misinya menghilangkan diskriminasi berbasis ras, Disney akan menyalurkan sumbangan tersebut.

"Pembunuhan George Floyd memaksa kita untuk sekali lagi menghadapi sejarah panjang ketidakadilan yang telah diderita orang-orang kulit hitam, dan sangat penting bagi kita untuk berdiri bersama, berbicara, dan melakukan segala daya untuk memastikan bahwa tindakan rasisme dan kekerasan tidak pernah ditoleransi," kata CEO Disney Bob Chapek dalam sebuah pernyataan.

Disney rupanya tidak tinggal diam perihal kasus rasisme yang terjadi belum lama ini. Disney juga menyampaikan pernyataan menentang rasisme lewat media-media di bawah perusahaan ini.

"Kami mendukung inklusi. Kami berdiri bersama sesama karyawan, pendongeng, pencipta dan seluruh komunitas kulit hitam," bunyi pernyataan tersebut.

