SEOUL - Baeksang Arts Awards ke-56 mengumumkan deretan selebriti yang akan menjadi pengisi acara dalam ajang tersebut. Mengutip Soompi, aktris veteran Kim Hye Ja yang tahun lalu memenangkan Grand Prize Televisi akan mengumumkan pemenang untuk kategori yang sama.

Sementara Jung Woo Sung akan mengumumkan pemenang Grand Prize kategori Film. Kim Yoo Jung dan Im Siwan akan dipasangkan untuk menyerahkan penghargaan TikTok Popularity Awards, sedangkan Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji memberikan trofi untuk kategori Best Drama dan Best Film.

Aktor Yoon Shi Yoon dan Kyung Soo Jin didapuk untuk menyerahkan penghargaan kategori Art Awards untuk Televisi dan Film. Sementara itu, Seohyun SNSD dan Go Kyung Pyo akan memberikan trofi untuk kategori Best Screenplay Award Film dan Best Script Award Televisi.

Tak hanya deretan selebriti di atas, sejumlah aktor besar lainnya juga akan menjadi presenter dalam event tahun ini. Lee Byung Hun, Han Ji Min, Go Soo, Ahn So Hee, Park Hae Joon, hingga Lee Elijah adalah beberapa di antaranya.

Baca juga: Idol K-Pop Ini Murka setelah Namanya Jadi Bahan Guyonan Netizen Malaysia

Sementara pemenang Best New Actor dan Actress pada tahun lalu: Jang Ki Yong, Kim Hye Yoon, Kim Young Kwang, dan Lee Jae In akan menyerahkan penghargaan untuk kategori serupa untuk tahun ini. Baeksang Arts Awards ke-56 akan kembali dipandu oleh Park Bo Gum, Suzy, dan Shin Dong Yup. Event itu akan disiarkan langsung oleh JTBC pada 5 Juni 2020, pukul 16.50 KST (14.50 WIB).* Baca juga: Park Han Byul Rehat Berkarier setelah Suami Akui Terlibat dalam Kasus Burning Sun