JAKARTA - Banyak yang tak menyangka Dwi Sasono tertangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba, salah satunya adalah Sophia Latjuba.

Seperti diketahui, Sophia Latjuba merupakan lawan main Dwi Sasono di sebuah sitkom televisi, chemistry mereka boleh dibilang sangat menyatu sehingga Sophia turut merasa sedih ketika mendengar berita soal Dwi Sasono.

Dalam unggahannya, Sophia Latjuba mengungkapkan kesedihannya atas ditahannya Dwi Sasono.

"Sebagai sahabat dan rekan kerja Dwi Sasono dalam serial TMG, ini hari yang menyedihkan untuk saya, dan saya yakin begitupun dengan seluruh keluarga besar dan fans TMG," tulis Sopha Latjuba membuka keterangan fotonya.

Sophia Latjuba juga memberikan pujian pada kemampuan Dwi Sasono yang menurutnya sangat baik.

"We all know Dwi is one of the sweetest, most caring, humble and responsible family man, co-worker and friend," ujar Sophie.

Tak lupa, ibunda Eva Celia ini menghaturkan doa agar kasus yang menimpa Dwi Sasono segera terselesaikan.

"Everyone... please pray for Dwi and his family, semoga semua harapan dan doanya dikabulkan, so he can reunite with his family as soon as possible," Sophia Latjuba memungkasi.

