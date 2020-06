JAKARTA - Dwi Sasono mendapatkan dukungan moril dari para sahabat di dunia hiburan. Marcella Zalianty salah satu artis yang secara terbuka menyampaikan rasa duka atas kejadian yang dialami oleh Dwi Sasono.

Di akun Instagram miliknya, Marcella Zalianty mengaku prihatin dan sedih. Ia berharap Dwi Sasono bisa melewati kasus ini dengan lapang dada.

"Prihatin dan sedih sebagai teman yang juga sempat kerja bareng sejak 2007. @dwisasono you are a nice person, good and responsible family man. Tuhan memberi ujian pada yang mampu menghadapinya, dan insya Allah segala ujian akan membuat kita sebagai manusia menjadi lebih kuat dan lebih baik lagi," ucap Marcella Zalianty.

Seperti diketahui, Dwi Sasono ditangkap di kediamannya di kawasan Pondok Labu, Jakarta pada 26 Mei 2020. Dari hasil penangkapan Dwi, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 16 gram narkotika jenis ganja.

Atas perbuatannya, Dwi Sasono dikenakan Pasal 114 subsider 111 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara.

Tak hanya kepada Dwi Sasono, Marcella juga menyampaikan dukungan kepada sang istri, Widi Mulia. Dia berharap Widi dan Dwi ikhlas dan bisa melewati ombak besar ini secepatnya. "Doa terbaik untuk mu @dwisasono , @widimulia juga anak-anak mu. Everyone kita doakan ya agar mereka bisa berkumpul lagi bersama secepatnya. Big Hug and stay strong🌹," tutup Marcella Zalianty.